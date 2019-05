PVV moet overbelaste medewerkster compenseren

De PVV moet een oud-medewerkster 30.000 euro betalen als compensatie voor structureel overwerk. Dat oordeelde het gerechtshof in Den Haag dinsdag.

De perswoordvoerster was een van de medewerkers die ’s avonds en in het weekend bereikbaar moesten zijn. Toen haar collega lijsttrekker werd voor de Provinciale Staten, nam ze ook diens piketdiensten over, waardoor ze alle avonden en weekenden paraat moest zijn.

Ondanks verzoeken bleef extra betaling daarvoor uit en de vrouw raakte overwerkt, voor de tweede keer, en raakte in een zware depressie. Het hof verwijt het de partij van Geert Wilders dat niets is gedaan om de vrouw te beschermen tegen overbelasting.

De PVV stelt in een reactie dat de medewerkster ook verwijten treffen, "waarbij wij als werkgever erkennen dat wij een grotere verantwoordelijkheid dragen. Wij hebben daarom maatregelen getroffen om herhaling van diezelfde verwijten te voorkomen."