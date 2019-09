PVV-meisje Els op bezoek bij SGP

PVV-meisje Els bezocht vorige week haar oud-directeur van het voortgezet onderwijs, SGP-Kamerlid Roelof Bisschop.

Els is een begrip binnen de PVV en daarbuiten. Net als Henk en Ingrid. Met dit verschil dat Els iemand is van vlees en bloed. Ze volgt een commerciële opleiding op het Hoornbeeck College en is overtuigd PVV-fan. Ze twittert dat een lieve lust is en verdedigt PVV-voorman Wilders door dik en dun. Ze poseerde innig met diverse PVV-Kamerleden.

Vorige week was Els op de SGP-burelen in de Tweede Kamer. Ze wilde namelijk even bijpraten met de oud-directeur van het reformatorische Warburg College in Rotterdam, SGP-Kamerlid Bisschop. En natuurlijk moest er een foto worden gemaakt. Els was namelijk leerling van het Wartburg College. Bisschip heeft genoten van de ontmoeting: „Het is altijd weer een vreugde om oud-leerlingen te ontmoeten.” Of hij geprobeerd heeft haar bij de SGP te krijgen? „Haha. Nee, zoiets moet op een natuurlijke manier gebeuren. Elke druk werkt contraproductief.”

Ondertussen staat niemand in Den Haag er vreemd van te kijken als de PVV Els nog eens op de kandidatenlijst zet. En als Bisschop besluit nog een periode door te gaan als Kamerlid, kan het zomaar zijn dat hij ooit, tijdens een debat, de degens moeten kruisen met zijn oud-leerling.