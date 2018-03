PVV komt ook in Maastricht in de raad

De PVV komt ook in de hoofdstad van Limburg in de gemeenteraad. De partij van Geert Wilders krijgt in Maastricht 2 zetels. Daarmee wordt de PVV er wel een vrij kleine fractie.

In Maastricht zijn welgeteld vier partijen met 5 zetels, waaronder CDA, D66 en GroenLinks. Ook de lokale Senioren Partij Maastricht kwam uit op dat aantal. PvdA en SP leverden in. Zij hadden vorige keer nog 5 zetels maar moeten het nu doen met elk 3 plekken, hetzelfde aantal als de VVD.

Geert Wilders komt uit de provincie Limburg. In zijn geboortestad Venlo behaalde zijn partij vier zetels. De PVV kreeg er bijna 10 procent van de stemmen.