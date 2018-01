„ PVV-Kamerleden schamen zich voor lokale kandidaten”

Kamerleden van de PVV blijken zich de ogen uit het hoofd te schamen over het gepruts met kandidaten voor hun eigen partij voor de gemeenteraadsverkiezingen. „Er melden zich de grootste debielen aan voor de PVV-klasjes”, zegt een Kamerlid van de partij. „De minst erge springen er dan positief uit. Maar het blijven debielen”, schrijft De Telegraaf.

De partij wil in maart in dertig gemeenten meedoen, maar dat loopt tot dusver verre van vlekkeloos. Wat opvalt is dat de bevraagde PVV-Kamerleden uitgebreid roddelen over elkaar en de lokale afdelingen. Dat het bijvoorbeeld in Den Haag een chaos is, komt volgens een van hen door collega-Kamerlid Karen Gerbrands, die daar als lijsttrekker is aangewezen.

Een ander kletst honderduit over Geert Wilders die helemaal niet blij zou zijn dat bekende Hagenees Henk Bres in de hofstad opdook als lijstduwer. De PVV-leider had daar in ieder geval in gekend willen worden, wordt beweerd.