De PVV heeft in de gemeente Rucphen vier zetels gehaald. Het is voor het eerst dat de partij van Geert Wilders meedoet in de Brabantse gemeente.

Bij de parlementsverkiezingen van 2017 stemde liefst 38,9 procent van de kiezers in Rucphen voor de PVV.

De PVV wordt in Rucphen de derde partij na de RVP (zeven zetels) en de VVD (vijf zetels).