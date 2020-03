PVV Den Haag wil samenscholingsverbod

De PVV in Den Haag wil dat er in de stad een samenscholingsverbod wordt ingevoerd. De partij noemt het „onverteerbaar” dat er nog teveel mensen in de Hofstad de richtlijnen van de Rijksoverheid negeren en zelfs in groepsverband de straat op gaan.

Raadsleden Sebastian Kruis en Karen Gerbrands van de partij hebben burgemeester Johan Remkes verzocht om per direct een stadsbreed samenscholingsverbod in te voeren.

PVV-fractievoorzitter Sebastian Kruis: „Het is niet uit te leggen aan de helden in de zorg en al die andere Hagenaars en Hagenezen die nu in de frontlijn staan dat er ook zoveel mensen in de stad zijn die denken dat de richtlijnen niet voor hen gelden waardoor zij zichzelf maar met name anderen in gevaar brengen. Als mensen zelf geen verantwoordelijkheid nemen dan moeten we dat afdwingen.”

De partij wil dat het verbod geldt tot tenminste 6 april.

Maandag overleggen burgemeesters met Justitieminister Ferd Grapperhaus. Die sluit strengere maatregelen niet uit, zei hij eerder op zondag. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen zei zondag ernstig te overwegen een samenscholingsverbod in te stellen voor bepaalde gebieden waar het te druk is. In die stad werden zondag ook vijf bekeuringen uitgedeeld aan mensen die zich ondanks een verbod toch op sportvelden begaven.