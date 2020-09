PvdD wil spoeddebat in raad over perikelen biomassacentrale AEB

De Amsterdamse afdeling van de Partij voor de Dieren wil dat de gemeenteraad een spoeddebat houdt over nieuwe problemen bij afvalverbrander AEB, waarvan de gemeente Amsterdam de enige aandeelhouder is. Het gaat om de gloednieuwe biomassacentrale van AEB die in juli is geopend. Daarvan is de milieuvergunning niet in orde, meldt de partij onder verwijzing naar een artikel in Het Financieele Dagblad.

In het stuk staat onder meer dat de centrale 2 miljoen euro extra moet investeren om aan de vergunning te voldoen. De kosten voor het stilleggen van de centrale tijdens de reparatie kunnen oplopen naar 18 miljoen euro. Die kosten zouden voor rekening komen van de stad als eigenaar.

„Het debacle met de AEB-biomassacentrale is groot. Deze nieuwe ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor de gemeentefinanciën. Het is noodzakelijk dat er voor raadsleden en Amsterdammers transparantie komt”, zegt fractievoorzitter Johnas van Lammeren.

In juli meldde AEB dat de nieuwe biomassacentrale de eerste warmte levert en vanaf deze maand ook elektriciteit opwekt.

Overigens staat de centrale, die voor ruim 60 miljoen euro werd gebouwd, te koop. AEB wil zich weer gaan focussen op „onze kerntaak: verbranden van niet-recyclebaar afval en het terugwinnen van warmte”, aldus een woordvoerder. Het bedrijf als geheel staat ook in de etalage.