PvdD haakt af bij vorming Limburgse coalitie

De Partij voor de Dieren (PvdD) heeft net als links afgehaakt bij de pogingen om in de Limburgse Staten tot een extraparlementair college te komen. Dat is een bestuur dat vanuit een vooraf afgesproken gezamenlijk programma naar steeds wisselende meerderheden in Provinciale Staten zoekt. De PvdD was de fractie die met het idee voor een extraparlementair bestuur op de proppen was gekomen.

Maar nu links in de Limburgse Staten is afgevallen, heeft ook de PvdD er geen trek meer in, laat fractievoorzitter Pascale Plusquin van de PvdD weten. "Daarmee ontbreekt vooralsnog voldoende steun voor een breed samengesteld college’‘, aldus Plusquin. Volgens haar moeten CDA, VVD, PVV en FVD eerst proberen er samen uit te komen.

De PvdA sprak eerder van een "rookgordijn’’ dat feitelijk bedoeld was om een rechts blok van CDA, VVD, PVV en Forum voor Democratie in Limburg aan de macht te brengen. Ook D66, SP en GroenLinks haakten af.