PvdA wil opheldering over Haagse denktank

De PvdA wil opheldering van het ministerie van Economische Zaken over de miljoenen aan subsidies die in het ter ziele gegane The Hague Institute for Global Justice zijn gepompt. Over de denktank, die woensdag formeel de deuren sloot, verschenen kritische artikelen, waarin een beeld naar voren komt van geldverkwisting.

The Hague Institute for Global Justice maakte woensdag het einde van zijn bestaan bekend. Na een aantal jaren subsidie had de denktank op eigen financiële benen moeten staan; dat was een voorwaarde voor de subsidie van 17,5 miljoen euro. Dat kwam er echter nooit van. Kamerlid William Moorlag (PvdA) wil van het ministerie weten hoe de subsidie is toegekend en of er door de jaren heen wel goed toezicht is gehouden.

„Er moet gewoon opheldering komen hoe het kan dat er vele miljoenen aan overheidsgeld in rook zijn opgegaan”, aldus Moorlag. „De manier hoe dit is bestuurd, ruikt als vis van vorige week maandag.”

De inmiddels vertrokken baas van de denktank, Abiodun Williams, wordt in reconstructies van de Volkskrant en De Groene Amsterdammer onder meer geldverspilling verweten. Williams liet via zijn huidige werkgever, de Amerikaanse Tufts University, aan de Volkskrant weten geen commentaar te willen leveren.

Volgens de Volkskrant werden de declaraties van Williams in eerste instantie goedgekeurd door een tijdelijk bestuur onder leiding van Jozias van Aartsen, toenmalig burgemeester van Den Haag. Later vielen de declaraties onder de raad van toezicht. Die stond onder leiding van Dick Benschop, de beoogde nieuwe directeur van Schiphol. Benschop zegt in de verklaring van de denktank woensdag trots te zijn op wat is gedaan voor de internationale positie van Den Haag.