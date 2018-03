De Amstelveense wethouder Jeroen Brandes heeft zijn wethouderschap per direct neergelegd. Hij was voor de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag lijsttrekker voor de PvdA, maar zal zijn zetel ook niet innemen.

Brands (1969) doet dat om ‘zwaarwegende persoonlijke redenen’, maakte de gemeente bekend. Die wil verder niets zeggen over het vertrek en over die persoonlijke redenen. Tot aan de vorming van het nieuwe college van B en W nemen de demissionaire wethouders zijn werkzaamheden over.