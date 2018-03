PvdA-top steunt racistisch bejegende kandidate

Kopstukken van de PvdA hebben het opgenomen voor een kandidaat-raadslid van hun partij in Emmen. Ugbaad Kilincci werd tijdens het campagnevoeren in het centrum van de Drentse plaats in racistische bewoordingen uitgescholden.

PvdA-leider Lodewijk Asscher („dit maakt mij woedend”) en oud-staatssecretaris en Kamerlid Sharon Dijksma staken haar via Twitter een hart onder de riem: „Het is echt ongehoord dit. Wat een schande! Kin omhoog Ugbaad, we steunen je!”

Volgens regionale media werd Kilincci zaterdag uitgemaakt voor ‘zwarte aap’ en ‘kopvoddenmongool’ en vonden sommige passanten dat ze ‘moest opdonderen naar Afrika’. Het beoogde raadslid raakte daardoor erg aangeslagen.

Burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen toonde zich zeer ontstemd. Op Twitter noemt hij het „dieptriest dat bevlogen (kandidaat-)raadsleden als Ugbaad Kilincci tijdens de campagne de meest verschrikkelijke taal te horen krijgen. Democratie is ook ruimte, redelijkheid en respect”.