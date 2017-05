PvdA-raadslid: Neutraliteit politie hangt niet af van hoofddoek

Agentes met hoofddoekjes? Laten we de discussie daarover voeren, zegt Sofyan Mbarki, PvdA-raadslid in Amsterdam.

„De neutraliteit van de politie hangt niet af van uiterlijkheden zoals een hoofddoek. Die neutraliteit is geborgd in onze rechtsstaat, onze wetten”, zegt Mbarki. „Een agent kan een mooi uniform dragen, maar toch rechts-extremistische opvattingen koesteren. Denk ook aan de discussie over etnisch profileren. De politie geeft zelf toe verdachten te selecteren op hun afkomst. En dat mag niet.”

Critici stellen dat invoering van de hoofddoek voor agenten een voorbeeld is van de islamisering van Nederland.

„Ik kan daar niets mee. De islam is er en gaat niet weg. Ook moslims hebben het recht om mee te doen in deze samenleving. In veel andere organisaties is een discriminatieverbod van kracht. Daar mogen werknemers juist wel een keppeltje, een kruisje of een hoofddoek dragen.

Agenten met een hoofddoek zijn natuurlijk ook gebonden aan wet- en regelgeving. Je kunt niet zomaar doen waar je zin in hebt. Je moet goede redenen hebben om een boete uit te delen. Er zijn veel christelijke agenten, we kennen zelfs een christelijke vakbond. Maar dat betekent nog niet dat die christelijke agenten in hun werk opereren op grond van hun geloofsovertuiging.”

Wat vindt u van het argument dat een agent met een hoofddoek beter ingang vindt in allochtone dan wel islamitische kringen?

„Dat zou goed kunnen. De politie moet aansluiting vinden bij alle burgers in dit land. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je per se een Marokkaanse agent op Marokkaanse burgers moet afsturen, of een homoseksuele agent op homoseksuele burgers.

Ongeveer 50 procent van de Amsterdammers heeft inmiddels een niet-westerse achtergrond. Het politieapparaat is bij lange na geen afspiegeling van de Amsterdamse samenleving. Dat is een probleem.”

Kunt u zich voorstellen dat sommige Nederlanders het ongemakkelijk vinden om een agent met hoofddoek te treffen?

„Er zijn ook Nederlanders die liever geen contact hebben met een agent met een kleurtje. En sommige moslims vinden het niet fijn om een homoseksuele agent te ontmoeten. Maar die overwegingen kunnen onze norm toch niet zijn?”

VVD-minister Blok (Veiligheid en Justitie) liet donderdag weten tegen hoofddoekjes bij de politie te zijn.

„Daarmee gaat de minister de discussie uit de weg. Dat is jammer. De uitkomst van de discussie zou niet moeten afhangen van het draagvlak in de samenleving voor agenten met hoofddoek. Bepalend zou moeten zijn wat goed is voor ons politieapparaat en voor Amsterdam. Nu heeft de politie in migrantenkringen niet de juiste netwerken. Dus kan de veiligheid van de stad niet worden gewaarborgd.

Het streven naar diversiteit bij de politie is geen liefdadigheidsactie, het is essentieel om goed te kunnen werken in een diverse stad als Amsterdam. Blok laat ideologische gedachten prevaleren boven de veiligheid van ons land en boven de effectiviteit van het politieapparaat.”