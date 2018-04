PvdA: Leefbaar Rotterdam plucheplakkers

De PvdA in Rotterdam heeft geen goed woord over voor de aankondiging van Forum voor Democratie (FVD) en Leefbaar Rotterdam (LR) om met elkaar te breken als die laatste partij in het Rotterdamse college komt.

„Op zulke politieke spelletjes zitten Rotterdammers natuurlijk helemaal niet te wachten”, reageert PvdA-fractievoorzitter Barbara Kathmann. „Leefbaar Rotterdam is nu blijkbaar de partij van de plucheplakkers geworden.”

De alliantie tussen FVD en Leefbaar vormt een blokkade voor de coalitieonderhandelingen met onder meer D66 en PvdA. Nu die weg lijkt te zijn, neemt de kans op een coalitie met D66, Leefbaar en VVD weer toe. D66 noemde het een „bemoedigende stap” van Leefbaar. Ook CDA (2) en ChristenUnie (1) doen dan vermoedelijk mee. De coalitie zou dan 24 van de 45 zetels hebben.

De kans dat PvdA en of GroenLinks ook aanschuiven in deze coalitie is klein. „De reactie van PvdA geeft te denken”, zegt LR-fractievoorzitter Joost Eerdmans. „In plaats van de handen uit de mouwen te steken voor Rotterdam kiest de PvdA blijkbaar voor een geheel zelf gecreëerd isolement.”

Leefbaar pleit al sinds de verkiezingen voor een breed college met partijen als PvdA en/of GroenLinks. Die laatste partij heeft weliswaar nooit Leefbaar uitgesloten vanwege de alliantie met FVD, maar ziet vooral inhoudelijke bezwaren en de polariserende toon van Leefbaar Rotterdam als grootste struikelblok.

De zoektocht naar een nieuwe coalitie in de havenstad verloopt moeizaam. Twee verkenners zijn al drie weken bezig de opties voor een stabiele coalitie in kaart te brengen. Deze week presenteren zij hun eindrapport.