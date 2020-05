PvdA: invalminister Martin van Rijn moet niet langer blijven

PvdA’er Martin van Rijn moet niet langer blijven als invalminister voor Medische Zorg, vindt zijn eigen partij. „Het is nu wel genoeg”, zegt PvdA-leider Lodewijk Asscher.

Van Rijn verving op 23 maart, toen de coronacrisis uit de hand dreigde te lopen, de overwerkte Bruno Bruins. Dat was een grote verrassing, omdat hij prominent lid is van oppositiepartij PvdA. De sociaaldemocraten toonden zich echter „trots” dat Van Rijn „naar voren stapte om de brand te blussen”.

Maar het is „niet logisch” dat Van Rijn langer blijft dan de afgesproken drie maanden, zegt Asscher op NPO Radio 1. „Volgens mij gaan volgende week de terrassen open, dus de alarmfase is wel voorbij.”

Wel benadrukt Asscher dat hij er niet over gaat. Hij brengt in herinnering dat Van Rijn op persoonlijke titel tot het kabinet is toegetreden, niet namens de PvdA. „Het is aan hem en aan de coalitie. Hij mag zelf beslissen. Maar hij zal toch zijn eigen ziekenhuis ook weer moeten gaan besturen.” Van Rijn is bestuursvoorzitter van de Reinier Haga Groep, waar drie ziekenhuizen onder vallen. „Martin van Rijn kennende zal hij het precies zo doen als hij het heeft afgesproken. Op persoonlijke titel, tijdelijk, tijdens de crisis.”

Bij Van Rijns aanstelling noemde premier Mark Rutte het al „niet de bedoeling” dat hij ook na eind juni nog zou aanblijven. Asscher gaat er dan ook vanuit „dat de VVD iemand gaat voordragen, het is hún coalitie”.