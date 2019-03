PvdA herovert Groningen

De PvdA is weer de grootste partij in Groningen. De sociaaldemocraten moesten vier jaar geleden hun meerdere erkennen in de SP, maar kregen woensdag de meeste stemmen. Dat blijkt uit gegevens van de Verkiezingsdienst van het ANP.

De PvdA kreeg de steun van 11,8 procent van alle Groningse kiezers. Dat is goed voor vijf Statenzetels. De partij hield GroenLinks en Forum voor Democratie net achter zich, hoewel die partijen ook vijf zetels krijgen.

De SP won vier jaar geleden acht zetels, maar houdt daar nu vier van over, evenveel als CDA, VVD en ChristenUnie.