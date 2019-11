PvdA-burgemeester voor Wijk bij Duurstede

De gemeenteraad van Wijk bij Duurstede heeft dinsdagavond Iris Meerts (PvdA, 46) als nieuwe burgemeester voorgedragen. Zij is nu nog directeur van het Centre of Expertise Cyber Security aan de Haagse Hogeschool en was lange tijd spreker en dagvoorzitter bij de Speakers Academy.

Meerts studeerde bedrijfskunde en was lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland. De afgelopen jaren bereidde ze zich op haar nieuwe taak voor met meeloopstages bij diverse burgemeesters. Naar verwachting wordt Meerts maandag 16 december geïnstalleerd. Tot de Utrechtse gemeente behoren de kernen Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek.