PvdA: Ambtsgebed Tholen te verplichtend

Dat de gemeente Tholen in haar reglement van orde heeft staan dat „bij de opening van de raadsvergadering de voorzitter het ambtsgebed uitspreekt”, is te verplichtend en daarom in strijd met de scheiding van kerk en staat.

Dat vindt PvdA-Kamerlid Kuiken, die hierover woensdag schriftelijke vragen stelde aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Kuiken verwijst naar een brief van een van de ambtsvoorgangers van Ollongren, Remkes, die deze in 2006 aan alle provincies en gemeenten schreef.

Remkes sprak daarin enerzijds uit dat ambtsgebeden niet per definitie in strijd zijn met het beginsel van de scheiding van kerk en staat. Anderzijds stelde hij ook dat de voorzitter van een raadsvergadering nooit verplicht mag worden een ambtsgebed uit te spreken.

Volgens Kuiken is dat in Tholen wel het geval. Daarom doet zij Ollongren de suggestie aan de hand om deze zinsnede uit het Thoolse reglement van orde „voor te dragen voor spontane vernietiging.” Ook wil zij dat de minister alle gemeenten die eveneens een dergelijke verplichting kennen, hierop aanspreekt.

De kwestie van het ambtsgebed is in Tholen recent weer opgerakeld door de plaatselijke PvdA/GL-fractie. Burgemeester Van de Velde-de Wilde (VVD) heeft recent al laten weten geen probleem te zien in het ambtsgebed. „Ik heb deze tekst nooit als verplichting ervaren. Bij mijn aantreden als burgemeester op 15 november 2014 was ik op de hoogte van het ambtsgebed en dat respecteer ik”, zei zij in een raadsvergadering.