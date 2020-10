Puzzelen en breien favoriet op Marktplaats

Puzzelen en breien behoren dit najaar bij de favoriete zoekonderwerpen op de advertentiewebsite Marktplaats. Ook fitnessapparatuur en kerstspullen worden heel veel gezocht, blijkt uit een analyse van zoekopdrachten die Marktplaats zelf heeft gedaan over de periode eind augustus tot eind oktober.

Volgens Marktplaats zorgt de combinatie van de gedeeltelijke lockdown en het regenachtige herfstweer voor de populariteit van „gezellige” dingen. Naar puzzels is dit najaar 177.000 keer gezocht, terwijl dat vorig jaar in dezelfde periode 68.000 keer was. De puzzels van Jan van Haasteren zijn favoriet. De belangstelling voor breinaalden en haakpennen steeg met 51 procent, terwijl er al 250.000 keer vaker naar kerstspullen is gezocht.

De vraag naar fitnessapparatuur is volgens Marktplaats explosief gestegen in vergelijking met vorig jaar. Vooral crosstrainers, loopbanden en dumbells (gewichten) zijn veelgevraagd. „Nederlanders maken er het beste van thuis”, constateert een woordvoerder van Marktplaats.