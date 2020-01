Puttense drankkeet moet dicht

De drankketen in de gemeente Putten moeten definitief op slot. Na tien jaar gedoogbeleid is het zover.

In 2009 koos de gemeente ervoor om keten te gedogen voor een periode van tien jaar. Ze moesten daarvoor jaarlijks een vergunning aanvragen. Twintig keten gaven daar destijds gehoor aan. Afgelopen jaar waren dat er nog vier, verklaart SGP-wethouder Ewoud ’t Jong. Die hebben recent een brief ontvangen met de mededeling dat ze hun deuren moeten sluiten.

Waarom koos de gemeente voor een gedoogbeleid?

’t Jong: „Dat was een bewuste keuze. De gedachte hierachter was dat iemand van vijftien tien jaar later zijn interesse in de keet zou hebben verloren. We hoopten dat er geen nieuwe aanwas zou komen.”

Wat vindt u van het gedoogbeleid?

„Die heeft gewerkt. Van de twintig keten zijn er nog vier over. Al vermoeden we dat er meer zijn, die zich niet melden.

Anderzijds vind ik gedogen iets kroms. Je staat iets toe wat eigenlijk niet mag. Tien jaar gedogen is daarom lang genoeg.”

Heeft Putten last van de keten?

„Dat valt mee. De belangrijkste reden voor het verbod is echter niet zozeer overlast als wel dat alcohol zo slecht is voor jongeren. De hersenen zijn in de tienerjaren volop in ontwikkeling; alcoholconsumptie is dan desastreus.”

Wat zijn de consequenties als de keten blijven bestaan?

„Hoe we dat gaan bestraffen, weten we nog niet. Waarschijnlijk wordt het een dwangsom.”

Weten jullie de locaties?

„Wel van de vier keten die we gedoogden, maar niet van de rest. Die gaan we samen met de politie, boa’s en jeugdwerkers opsporen.”

Sommige jongeren geven aan in opstand te zullen komen.

„Daar ben ik niet bang voor. Je weet dat je weerstand kunt verwachten. We willen wel samen met jongeren in gesprek gaan over mogelijke alternatieven en om erachter te komen waar de pijnpunten liggen.”