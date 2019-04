Puntuit organiseert fotowedstrijd Gewoon samen

Elk kind moet als gewoon worden gezien, of het een handicap heeft of niet. Dat is de droom van Kom om over en help. Daarom organiseert Puntuit, samen met Kom over en help, Helpende Handen en De Schutse de fotowedstrijd Gewoon samen.

In Nederland ben je gewoon samen met je familie, je vrienden, je buren, de mensen in de kerk of je collega’s, of je nu een handicap hebt of niet. Dat lijkt logisch, maar in landen als Moldavië en Oekraïne is het dat vaak niet. Daar heerst een taboe op het hebben van een kind met een beperking en worden deze kinderen vaak weggestopt. Daarom wil Kom over en help dat élk kind als gewoon wordt gezien. Is dat ook jouw droom? Doe dan mee met de fotowedstrijd Gewoon samen.

Puntuit

De spelregels

- Maak een mooie, grappige of ontroerende foto met als thema: Gewoon samen. Laat zien dat een kind met een beperking er helemaal bij hoort.

- Minimaal één persoon op de foto moet jonger zijn dan 25 jaar.

- Stuur de foto in via puntuit.nl/gewoonsamen.

- Inzenden kan tot en met 28 juni 2019.

- Deel de link naar je inzending op puntuit.nl op je Facebook, Twitter en Instagram.

- De winnende inzendingen worden bepaald door een jury die bestaat uit een fotograaf en medewerkers van Kom over en help, De Schutse en Helpende Handen.

De prijzen

Eerste prijs: Het gezin rondom het kind met een beperking krijgt een fotoshoot, gemaakt door Anne-Saar Kunz.

Tweede prijs: De inzender van de foto die de tweede prijs verdient, krijgt de foto afgedrukt op aluminium, hout of canvas.

Derde prijs: Het boek ”Sprakeloos” van Elzi de Voogd.