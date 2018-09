Pulsvissers: „Onze toekomst wordt ons ontnomen”

Het gaat er volgende week om spannen voor de vissers die de innovatieve pulstechniek gebruiken. De Raad van ministers, het Europees Parlement en de Europese Commissie –de zogeheten triloog– hakken een knoop door over de pulsvisserij die vooral door Nederlandse vissers wordt gebruik.

Als de techniek (deels) wordt verboden – en daar lijkt het wel op– is dat een enorme financiële tegenslag voor de pulsvissers. Ze hebben miljoenen geïnvesteerd in de techniek en die zouden bij een verbod in één klap overboord gaan. „Het is vergelijkbaar met het van het dak halen van zonnepanelen en weer massaal overstappen op bruinkolen om energie op te wekken”, zei Pieter Sterling, schipper-eigenaar van de OD-6, één van de 84 Nederlandse pulskotters.

Om te laten zien hoe duurzaam het pulskorren is, namen de vissers vrijdag de pers mee de Noordzee op.