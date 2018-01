Puin van orkaan Sint-Maarten hergebruikt

Vier maanden geleden werd Sint-Maarten zwaar getroffen door orkaan Irma. Het puin dat achterbleef krijgt mogelijk een tweede leven. Het Rode Kruis begint deze week een project om het afval te hergebruiken.

Hoeveel afval er precies op Sint-Maarten ligt, is niet bekend, wel dat het om enorme bergen gaat. Die hoop wordt alleen maar groter door het slopen van onherstelbare gebouwen. Wat er precies met al dat puin gaat gebeuren, moet de komende tijd worden uitgezocht. Maar er zijn veel ideeën. Meer dan 130 nieuwe bedrijfjes hebben zich bij het Rode Kruis aangemeld. „Resthout kan bijvoorbeeld worden verwerkt in huizen. Dekzeilen die wij na de orkaan hebben uitgedeeld, kunnen nu worden veranderd in tassen, die worden verkocht aan toeristen. Van oud plastic kunnen tegels worden gemaakt”, noemt een woordvoerster van de hulporganisatie. Van ander afval kunnen shutters worden gemaakt, panelen die ramen van huizen beschermen tegen de volgende orkaan.

Het project moet helpen bij de wederopbouw van Sint-Maarten. Het duurt in eerste instantie een halfjaar. Daarna wordt het mogelijk verlengd.