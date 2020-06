Publieke omroepmedewerkers willen meer vaste contracten

Publieke omroepmedewerkers van onder andere BNNVARA, NTR, VPRO en EO hebben NPO-voorzitter Shula Rijxman een open brief gestuurd, omdat ze meer vaste contracten willen. „Velen van ons hoppen vijf, tien, vijftien jaar en soms zelfs langer van tijdelijk contract naar tijdelijk contract. (...) Ondertussen is het krijgen van een hypotheek een natte droom, het uitstellen van gezinsuitbreiding meer regel dan uitzondering”, schrijven de medewerkers in de brief.

Caroline Weber, projectleider van FNV Mediamakers, wil dat mediaminister Arie Slob „de verantwoordelijkheid pakt”. „Hij moet zorgen voor een stabielere financiering van de publieke omroep (...) en omroepdirecteuren moeten zich een goede werkgever tonen door meer vaste contracten te bieden.”

Bij de publieke omroepen werken zo’n 1300 medewerkers op tijdelijke contracten, zzp-ers niet meegerekend. Uit een recente FNV-peiling blijkt dat 85 procent van de omroepmedewerkers vindt dat er te veel gebruik wordt gemaakt van tijdelijke contracten.