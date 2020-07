Publiek ziet geboorte van twee leeuwtjes in Arnhemse dierentuin

Een leeuwin in de Arnhemse dierentuin Burgers’ Zoo heeft maandag voor de ogen van bezoekers twee welpen ter wereld gebracht. Snel na de geboorte verplaatste de leeuwin haar jongen naar een schuilhut buiten het zicht van het publiek. De leeuwin bepaalt zelf wanneer zij en haar welpen zich weer vertonen, aldus een woordvoerder van de dierentuin.

De leeuwin lag in een schuilgrot vlak voor de ruiten van het buitenverblijf van de roofdieren. Maandag tegen 17.30 uur zagen bezoekers dat er jongen werden geboren. De welpen zijn volgens de dierentuin „op het oog” gezond.

De leeuwin komt uit Denemarken en woont sinds 2015 in Burgers’ Zoo. Het was de bedoeling dat ze in Arnhem voor jonge aanwas van de leeuwengroep zou zorgen. Fokken met leeuwen gaat in dierenparken goed, aldus Burgers’ Zoo. Maar in het wild staat de soort onder druk door illegale jacht. Lichaamsdelen van leeuwen zijn met name op de Aziatische markt zeer populair.