Publiek weer welkom in de rechtszaal

Publiek is vanaf volgende week maandag weer welkom in rechtszalen, mits vooraf via e-mail aangemeld en met een maximum aantal. In verband met de coronamaatregelen was publiek sinds half maart niet toegestaan.

Hoeveel mensen er zijn toegestaan, hangt af van de capaciteit van de verschillende gerechtsgebouwen. „Procespartijen krijgen voorrang bij beperkte ruimte in de zittingszaal of de publieke ruimtes, gevolgd door de pers. De ruimte die dan nog beschikbaar is, is bestemd voor belangstellend publiek”, laat de Raad voor de rechtspraak weten. De 1,5 meter afstand moet gewaarborgd blijven, aldus de raad. Groepen bezoekers, zoals bijvoorbeeld schoolklassen, zijn daardoor nog niet mogelijk.

„De (beperkte) openstelling van de rechtszaal voor publiek is een belangrijke stap vooruit”, aldus voorzitter Henk Naves van de raad. „We voelen een grote verantwoordelijkheid om op een verantwoorde wijze waar mogelijk belangstellend publiek te verwelkomen bij zittingen.”