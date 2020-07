Publiek te laks rond corona

Zorginstanties maken zich zorgen over de laksere houding van mensen rond de coronarichtlijnen. Die heeft al gevolgen: op enkele plaatsen ontstonden er brandhaarden van de besmettelijke ziekte.

De directeuren van de GGD West-Brabant en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg waarschuwden dinsdag in het AD dat de kans op een tweede golf van het coronavirus toeneemt. Annemieke van der Zijden, directeur bij de GGD West-Brabant, is bezorgd over het gedrag van mensen, zei ze dinsdag in het AD. Uit bron- en contactonderzoek blijkt dat veel mensen die zich hebben laten testen, voordat de uitslag binnen is gewoon de straat opgaan. Ook Bart Berden, directeur van het TweeSteden Ziekenhuis, ziet dat mensen de adviezen steeds vaker in de wind slaan. „Veel mensen worden losser. We zien mensen feestjes inhalen die tijdens de lockdown gepland stonden, en bedrijven die hun werknemers weer oproepen om op kantoor te komen werken. Heel zorgwekkend.”

Serieus

Volgens beiden is de situatie momenteel nog hanteerbaar, maar zullen de aantallen oplopen. „Je ziet steeds meer kleine brandhaardjes. Nu is dat nog overzichtelijk, maar mensen moeten zich vanaf nu écht serieus aan de coronamaatregelen gaan houden”, zegt Van der Zijden.

Zo’n lokale uitbraak deed zich voor in Hillegom, waar café De Kleine Beurs waarschijnlijk de bron van de besmettingen is. Er worden 23 ziektegevallen aan het onderzoek gelinkt. „Mogelijk heeft het virus zich verspreid doordat mensen met klachten zich niet hebben laten testen en bijvoorbeeld zijn blijven werken”, laat de regionale GGD weten.

De gemeente Schiedam heeft alle vijftig medewerkers van het team Toezicht & Handhaving twee weken in thuisquarantaine geplaatst nadat bleek dat negen teamleden het coronavirus hebben. Het gaat om alle handhavers, maar ook om juristen en analisten uit het team. Waar en hoe ze besmet zijn geraakt, wordt onderzocht.