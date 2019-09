Publiek rijendik voor hekken Paleis Noordeinde

Bij Paleis Noordeinde, waarvandaan dinsdagmiddag de Glazen Koets met koning Willem-Alexander en koningin Máxima vertrekt voor de Troonrede in de Ridderzaal, staat het publiek al rijendik voor de hekken. Verreweg de meeste mensen zijn uitgedost in oranje kleding. Groepjes dames zijn druk in gesprek met elkaar en er is relatief veel politie op de been.

Twee meiden, Sophie en Noortje, allebei elf jaar, zijn met hun klas vanuit Hoevelaken naar Den Haag gekomen om een glimp van de koning en koningin op te vangen. Ze dragen een spandoek waarop staat: ‘We stonden vanmorgen vroeg op het station om naar U te zwaaien op het balkon’. Nadat Willem-Alexander de troonrede heeft voorgedragen, keert het koninklijk gezelschap terug naar het paleis waar rond 14.00 uur de traditionele balkonscène is.