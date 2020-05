Publiek mag geen bloemen brengen voor Memorial Day

Bezoekers van de Amerikaanse begraafplaats in Margraten mogen geen bloemen leggen bij een adoptiefgraf of -naam. Dat laat de stichting Adoptie Graven Amerikaanse Begraafplaats Margraten weten. De stichting kreeg de nodige mails en telefoontjes of met Memorial Day bloemen gebracht mogen worden. Dit mede in verband met het bezoek van de koning aan de begraafplaats komende zondag. Memorial Day is niet voor publiek toegankelijk.

Allereerst blijft de begraafplaats voor het publiek gesloten, aldus de stichting. Alleen al daarom mogen er geen bloemen worden gebracht, ook niet door een bloemist.

De stichting maakt zich zorgen dat mensen rond Memorial Day dan bloemen gaan leggen bij het hek of de heg langs de begraafplaats. Doe dat niet, roept de stichting op. „Het heeft geen enkele zin en levert alleen maar werk op voor de onderhoudsploeg om alles weg te halen.”

De stichting laat namens alle adoptanten voor Memorial Day twee bloemstukken plaatsen. Ook zal de stichting namens de adoptanten zondag een krans leggen.

Op de begraafplaats in Margraten liggen 8301 Amerikaanse militairen begraven die sneuvelden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Verder staan er 1722 namen van vermiste soldaten op een Wall of the Missing. Memorial Day in Margraten wordt ieder jaar gevierd op de zondag voor de laatste maandag in mei. Meer dan 10.000 mensen hebben graven en namen geadopteerd.

Behalve koning Willem-Alexander wonen zondag ook de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra en minister van Defensie Ank Bijleveld de ceremonie op de begraafplaats bij.