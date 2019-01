Publiek keert zich tegen politie in Tilburg

De politie heeft zaterdagavond in Tilburg grote moeite gehad om vijf jongens aan te houden die worden verdacht van betrokkenheid bij een steekpartij. Ze hadden zich op de vlucht verschanst in een vestiging van McDonald’s op het Piusplein. Het slachtoffer, een 18-jarige Tilburger, is gewond naar een ziekenhuis gebracht.

Omstanders en gasten van de fastfoodketen keerden zich tegen de politie en gooiden onder meer met stoelen naar agenten. Die moesten de wapenstok inzetten. Drie aanwezige politiehonden hoefden niet in actie te komen. Enkele tientallen mensen die binnenwaren, mochten de zaak bijna een uur lang op last van de politie niet verlaten.

Even voor middernacht zijn de jongens uiteindelijk opgepakt. Vier verdachten komen uit Tilburg, de vijfde uit Boxtel. Ze zijn tussen de 15 en 17 jaar oud en worden zondag gehoord over hun aandeel in de steekpartij.