Bij de opening van een nieuw filiaal van een winkelketen in Leidschendam zijn donderdagochtend enkele mensen gewond geraakt. Volgens de politie stonden honderden mensen te wachten bij de winkel aan de Liguster in winkelcentrum Leidsenhage. Toen de zaak openging, raakten verscheidene mensen in de verdrukking.

Hulpdiensten zijn volgens een politiewoordvoerder ter plaatse. Om welke keten het gaat, meldt de politie niet.