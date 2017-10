Publiek afscheid van Van der Laan is vrijdag

Voor iedereen die dat wil, is er volgende week vrijdag de mogelijkheid om afscheid te nemen van burgemeester Eberhard van der Laan. Een dag later is er een besloten herdenkingsbijeenkomst voor genodigden, liet de gemeente weten. Zijn begrafenis is zaterdag in besloten kring.

De locatie voor het afscheid op vrijdag 13 oktober wordt binnen enkele dagen bekendgemaakt.

Van der Laan stierf donderdagavond op 62-jarige leeftijd aan de gevolgen van longkanker. In het bericht van de gemeente staat verder dat de vlaggen bij de gemeente tot aan de begrafenis van Van der Laan halfstok blijven.

Bij de ambtswoning en bij het stadhuis zijn plekken ingericht waar mensen bloemen kunnen achterlaten. De gemeente heeft verder op de website een condoleanceregister geopend en ook op het stadhuis en de stadsdeelkantoren is het mogelijk een bericht achter te laten.

Tot aan de dag van de begrafenis vinden er vanuit de gemeente geen evenementen en festiviteiten plaats. Aan andere organisaties wordt gevraagd om waar dit passend is, eerbied te tonen.