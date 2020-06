Publicist in zaak-Vaatstra definitief veroordeeld voor smaad

De schrijver van een omstreden boek rond de moord op Marianne Vaatstra wordt definitief veroordeeld voor smaad. Het vonnis van het gerechtshof blijf in stand, heeft de Hoge Raad dinsdag geoordeeld.

De verdachte is mede-auteur van het boek met de titel Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra. Volgens het boek is Marianne Vaatstra niet verkracht en vermoord door de Friese veeboer Jasper S., die daarvoor is veroordeeld, maar door een asielzoeker. Maaike Vaatstra is de moeder van het slachtoffer.

De verdachte is door het hof veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee maanden. In zijn strafzaak betoogde de schrijver dat hij te goeder trouw mag geloven dat de beschuldigingen die in het boek zijn geuit waar zijn en dat het in het algemeen belang was deze misstanden bekend te maken. Volgens het hof ging hij volstrekt lichtzinnig af op de beweringen. Hij kon er niet zo maar van uitgaan dat wat hij schreef waar was.

De verdachte stelde beroep in cassatie in, omdat een verzoek tot het horen van getuigen door het hof was afgewezen. De Hoge Raad oordeelt dat de klachten ongegrond zijn en geen juridisch belangrijke nieuwe vragen oproepen. Met de uitspraak van de Hoge Raad is de veroordeling en de opgelegde gevangenisstraf definitief.