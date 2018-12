Pubers toch vervolgd om verspreiden naaktfoto

De twee scholieren die in februari vorig jaar een naaktfoto verspreidden van een 14-jarige Turkse scholier die zich daarop het leven benam, moeten alsnog worden vervolgd.

Dat heeft het gerechtshof in Arnhem deze week besloten in een speciale beklagprocedure van de ouders, zo blijkt uit de vrijdag gepubliceerde beschikking.

De scholier van het Dietrich Bonhoeffer College in Enschede sprong van een flatgebouw, nadat hij de twee leerlingen van 15 en 16 had gesmeekt de beelden niet te delen via social media.

De zaak van de jongen was door justitie voorwaardelijk geseponeerd. Volgens de officier hadden de twee impulsief gehandeld, zonder de zelfdoding te kunnen voorzien.

Het hof volgt die redenering niet. Vast staat, aldus de beschikking, dat een van de twee scholieren –een jongen– de foto op doortrapte wijze in handen kreeg door zich vanaf een nepaccount voor te doen als meisje. In een gesprek tussen dader en slachtoffer van nog diezelfde avond toonde de Turkse jongen zich al wanhopig toen hij het opzetje doorzag. Desondanks, zo stelt het hof, besloot de mannelijke scholier de volgende dag bewust de foto te verspreiden. De andere, een meisje, plaatste het beeld als eerste op social media en wel zodanig dat ook al de contactpersonen van het slachtoffer zijn naaktfoto te zien kregen.

Volgens het hof dient de twee het verspreiden van kinderporno ten laste worden gelegd.