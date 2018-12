Puber gebruikt media op ongezonde manier

De overgrote meerderheid van pubers gebruikt zijn mobiele telefoon ongezond. Dat blijkt uit maandag gepubliceerd onderzoek.

Zo hebben de meeste jongeren een verkeerde houding tijdens hun mediagebruik, appen of bellen op de fiets en zetten het geluid op hun apparaat te hard. Peter Nikken, lector Jeugd en Media bij hogeschool Windesheim, deed onderzoek naar gezond mediagebruik onder 1741 jongeren van 10 tot 18 jaar.

Bijna 90 procent van de ondervraagde kinderen zit in een verkeerde houding, 82 procent neemt geen pauze tijdens langdurig mediagebruik, en 70 procent zet de laptop of smartphone niet uit wanneer ze gaan slapen. Zo’n driekwart van de jongeren gebruikt een telefoon tijdens het fietsen. Een even groot deel heeft het volume te hard staan als ze oordopjes gebruiken.

Uit de cijfers blijkt dat het mediagebruik van jongens ongezonder is dan dat van meisjes. Dat geldt ook voor lager geschoolde kinderen ten opzichte van hoger geschoolden.

Nikken noemt de cijfers zorgelijk. „We weten uit eerdere onderzoeken al veel over de gezondheidsrisico’s van verkeerd mediagebruik en de negatieve effecten op de ontwikkeling van kinderen.”

In zijn onderzoek zoomt de Windesheimlector in op de rol van ouders om het mediagebruik van hun kinderen in goede banen te leiden. „Het is goed om kinderen restricties op te leggen”, zegt Nikken. „We zien dat deze kinderen beter scoren.”

Ouders kunnen nog meer doen, volgens Nikken. „Uit het onderzoek blijkt dat wanneer ouders regelmatig samen met kinderen media gebruiken, de kans twee tot drie keer zo groot is dat hun kinderen gezonder gebruikmaken van media.”