Psycholoog onderzoekt verdachte zaak-Insiya

De 26-jarige Lizzy S., de enige vrouwelijke verdachte in de strafzaak rond de ontvoering van de peuter Insiya in 2016, heeft naar eigen zeggen geen rol gespeeld in dat misdrijf. „Ik zat erbij en keek ernaar”, verklaarde de vrouw op de tweede dag van het proces tegen in totaal zes verdachten. „Ik was erg jong en naïef. Ik ben erin meegesleurd en wist niet wat er gebeurde.”

De rechtbank bepaalde dinsdag dat de vrouw een persoonlijkheidsonderzoek moet ondergaan, op verzoek van haar advocaat. S. lijdt mogelijk aan een posttraumatisch stresssyndroom.

De destijds tweejarige Insiya werd eind september 2016 met geweld ontvoerd uit de woning van haar oma in de Amsterdamse Watergraafsmeer. Haar vader, die in scheiding lag met haar moeder, zou achter de ontvoering hebben gezeten. Het meisje verblijft bij hem in India. De kidnap werd grondig voorbereid, blijkt uit het dossier, onder de naam Operatie Barney.

De vader van Lizzy S. geldt als een van de hoofdverdachten. De vrouw wil niets over zijn rol zeggen. De mogelijk complexe relatie met haar vader is voor de rechtbank mede aanleiding het psychologisch onderzoek te bevelen.

S. verklaarde dinsdag dat zij Insiya in de woning van haar vader, in Duitsland, heeft gezien, op de dag van de ontvoering. „Heel kort. Ze was in de tuin met haar vader. Toen werd mij ook wel het een en ander duidelijk. Ik was me er toen van bewust dat hij het kind had meegenomen. Maar niet van de manier waarop, of met wie.”

S. wees met nadruk van de hand dat zij in de voorbereiding van de ontvoering als analist zou zijn opgetreden, zoals een medeverdachte heeft verklaard. Zij was ook niet verantwoordelijk voor het gereedmaken van het safehouse, zegt zij.

S. raakte tijdens het verhoor bij de rechtbank bij vlagen hevig geëmotioneerd. De vrouw verloor op 13-jarige leeftijd een zusje. „Ik weet hoe het is als twee ouders een kind moeten missen. Daarom vind ik het verschrikkelijk om hier te zitten.”

De vader van S. verschijnt waarschijnlijk maandag voor de rechtbank.