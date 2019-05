Psychische staat terreurverdachte CS onbekend

Onderzoek van het Pieter Baan Centrum (PBC) heeft niet uitgewezen of Jawed S., die wordt verdacht van de terreuraanslag op het Centraal Station in Amsterdam, verminderd toerekeningsvatbaar was. S. heeft namelijk beperkt meegewerkt aan het onderzoek, waardoor er onvoldoende conclusies kunnen worden getrokken over zijn geestelijke toestand. Wel zijn er volgens het PBC aanwijzingen voor psychische problemen.

Dat zei het Openbaar Ministerie (OM) tijdens een voorbereidende zitting in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp. S. had eerder aangegeven dat hij wilde meewerken, maar heeft die toezegging na een of twee gesprekken ingetrokken. Waarom hij dat deed, kon zijn advocaat niet zeggen.

S., die vrijdag twintig jaar oud is geworden, was niet aanwezig.