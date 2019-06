Psychiatrische patiënt Peter M. is gevonden

De 43-jarige Peter M., die afgelopen zaterdag verdween na een onbegeleid verlof uit de kliniek in Den Dolder, is terecht. Dat meldt de politie.

M. werd in de buurt van Amersfoort gezien door publiek dat hem herkende van de foto bij het opsporingsbericht van de politie. Op korte termijn zal hij weer teruggeplaatst worden in de kliniek in Den Dolder. De familie van M. is op de hoogte gebracht.

M. keerde zaterdag niet terug van verlof. Pas toen zijn familie woensdag de publiciteit zocht, werd dat bekend. De politie verspreidde zijn signalement, omdat de man zonder medicatie gevaarlijk zou kunnen zijn voor zichzelf of zijn omgeving. Daarop kwamen meer dan vijftig tips binnen.

M. zat in de kliniek waar ook Michael P. verbleef. Tegen P. is in hoger beroep 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist voor de moord op Anne Faber.

M. werd vervolgd omdat hij in 2017 via internet had gezegd dat hij het station van Dordrecht wilde opblazen met een atoombom. Ook had hij iemand in Dordrecht aangevallen. M. werd vorig jaar van rechtsvervolging ontslagen, omdat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was, een oordeel dat in hoger beroep werd gehandhaafd. Wel werd hij in de kliniek geplaatst.

Politie voor moeder van ontsnapte psychiatrische patiënt

Tientallen tips over verdwenen patiënt kliniek