Psalm 68 biedt troost na vergaan Urker kotter

Een jaar nadat de Urker garnalenkotter Lummetje verging op de Noordzee bij Texel, brengt het Reformatorisch Dagblad dinsdag een videodocumentaire over deze ramp.

In de documentaire ”Genacht” komen familieleden en bekenden van de twee omgekomen vissers aan het woord. Caroline Schimmel praat met hen en ziet van dichtbij hoe het vissersleven op een kotter eraan toe gaat.

Centraal in de documentaire staan vragen als: hoe is het om in onzekerheid te zitten over je naasten, als duidelijk is dat hun schip gezonken is? En hoe kun je in deze omstandigheden zien op Gods trouw?

Maria Foppen, de vrouw van de omgekomen schipper Jochem, vertelt over de periode waarin ze vreesde voor het ergste. En over wat er gebeurde toen het lichaam van haar man gevonden werd. Albert de Vries, wiens zoon Hendrik-Jan het andere slachtoffer was van het vergaan van de Lummetje, gaat in op de vraag hoe de familie gesterkt werd vanuit Gods Woord.

De garnalenkotter Lummetje verging op een donderdag in november 2019, in het holst van de nacht. Waarschijnlijke oorzaak is dat de netten vasthaakten aan het wrak van een eerder gezonken schip.

De lichamen van beide bemanningsleden werden de zondag na het vergaan van de kotter marineduikers gevonden in de stuurhut van de kotter. Maria Foppen zat op dat moment in de kerk. „We zongen Psalm 68 vers 10: „Hij kan, en wil, en zal in nood, zelfs bij het naad’ren van de dood, volkomen uitkomst geven.” Dat maakte een heel diepe impact”, zegt ds. A. C. Uitslag, die de dienst leidde. „Het gaf een stuk ontlading. Het was een zingen, maar ook een bidden. Volwassen mannen vochten tegen hun tranen.”

Regenboog

Duikers vertelden aan Maria dat bij het begin van hun zoektocht de regenboog aan de hemel stond. Ook tijdens de zoekactie was deze verschillende malen te zien. „Dat is zo’n ongelofelijk groot teken van trouw, dat onze God erbij is en van ons afweet.” Albert de Vries, zelf oud-visserman, verloor behalve zijn zoon Hendrik-Jan in het verleden ook een broer op zee. Recent stierf bovendien één van zijn dochters.

Toch wijst hij ook hij op Gods trouw. „Het is een onbegrepen weg, maar we mogen verder zien. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de Naam des Heeren zij geloofd.”

RD-documentaire over het vergaan van garnalenkotter Lummetje

Documentaire

Het Reformatorisch Dagblad wil in de toekomst enkele keren per jaar een uitgebreide videodocumentaire maken. Doelstelling is om ook via video kwaliteitsjournalistiek te brengen en groepen in de achterban aan te spreken die niet via de krant bereikt worden. Het RD heeft daarvoor een videostrategie ontwikkeld en brengt wekelijks meerdere video’s uit op YouTube.

Presentator Caroline Schimmel was de afgelopen anderhalf jaar te zien op het jongerenkanaal van het RD, PuntUit. Zij maakt geleidelijk de overstap naar het RD-videokanaal. De komende maanden gaat ze op PuntUit plaatsmaken voor een nieuw gezicht.

De documentaire is onder redactie van het RD gemaakt door Thomas van der Giessen van productiebedrijf Aktefilm.

De documentaire duurt ruim 30 minuten en is vanaf dinsdag te zien op RD.nl. Belangstellenden krijgen gratis toegang tot de video nadat ze zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief van RD-documentaires. >>rd.nl/lummetje