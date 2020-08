Provincies trekken concessie ov-bedrijf Keolis definitief in

De provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland hebben de gunning van een concessie aan het Franse ov-bedrijf Keolis dinsdag definitief ingetrokken. Keolis zou het busvervoer in de regio IJssel-Vecht gaan verzorgen, maar deze zomer bleek dat het bedrijf opzettelijk onjuiste informatie verstrekte en daardoor de aanbesteding won. „Vals spel kan niet. Integer handelen is een basisprincipe waaraan niet getornd mag worden”, aldus de provincies.

Nadat de frauduleuze handelwijze aan het licht kwam, gaven de provincies Keolis de tijd om de gang van zaken toe te lichten. Het bedrijf betuigde grote spijt, maar vond het intrekken van de concessie een te zware straf, ook al omdat daardoor ruim honderd buschauffeurs hun baan kwijtraken. Ook de vakbonden en de ondernemingsraad van Keolis probeerden de zaak te redden, maar dat is niet gelukt, zo blijkt dinsdag.

De provincies starten een nieuwe aanbesteding voor het regionale busvervoer. Omdat het nog wel even gaat duren voor die procedure opnieuw is afgerond, is met Keolis afgesproken dat het bedrijf vanaf december toch busvervoer in IJssel-Vecht verzorgt. Het bedrijf krijgt daarvoor een tijdelijke noodconcessie. Of Keolis ook mag inschrijven op een nieuwe aanbesteding is nog niet besloten, aldus de provincies.