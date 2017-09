Provincies in verzet tegen Lelystad Airport

Bezorgde inwoners van Gelderland, Overijssel en Friesland brengen dinsdagmiddag ongeveer zestigduizend protesthandtekeningen tegen de uitbreiding van Lelystad Airport naar Den Haag. Ook in Flevoland en Drenthe is verzet tegen het voorgenomen laagvliegen van en naar Lelystad over gemeenten en natuurgebieden. De Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur praat volgende week over de plannen van staatssecretaris Sharon Dijksma.

Lelystad Airport moet het vakantievliegverkeer van Schiphol overnemen in 2019. Die plannen waren allang bekend, maar pas in juni van dit jaar bleek dat vliegtuigen vanaf Lelystad voorlopig niet in het hogere luchtruim mogen vliegen. Pas na de herindeling van het nationale luchtruim in 2023 is daar mogelijk ruimte voor. Noord- en Oost-Nederland reageerden ontzet.