Provinciehuis van Flevoland biedt rechtbank onderdak

De rechtbank Midden-Nederland houdt de komende maanden zittingen in het provinciehuis in Lelystad. De rechtbank mag vier dagen per week gebruik maken van twee raadzalen van de provincie Flevoland om zoveel mogelijk rechtszaken in te halen die door de coronacrisis waren uitgesteld. Vrijdag is de eerste zitting in het provinciehuis.

Vanwege de coronamaatregelen zijn er in de rechtbank in Lelystad minder zaken. Bovendien passen in de grootste zittingszaal maar dertien betrokkenen als mensen 1,5 afstand van elkaar houden, terwijl er normaal ruimte is voor veertig mensen. In de andere zittingszalen in Lelystad en Almere is dat aantal nog kleiner. Daarom wijkt de rechtbank onder meer uit naar de Statenzaal in het provinciehuis, waar maximaal dertig personen terechtkunnen. Dat gebeurt alleen bij civielrechtelijke zaken en niet bij strafzaken vanwege de veiligheid.

In Almere houdt de rechtbank ook ’s avonds zittingen om zoveel mogelijk zaken te kunnen behandelen. Op termijn vinden er ook avondzittingen plaats in Lelystad, Utrecht en Amersfoort. Daarnaast onderzoekt de rechtbank of het ook nodig is om in Utrecht uit te wijken naar een externe zittingslocatie.