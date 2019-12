Provinciehuis Arnhem op slot

Het Provinciehuis in Arnhem is woensdagmorgen hermetisch afgesloten, omdat er actievoerende boeren onderweg zijn. Dat is volgens een woordvoerder van de provincie gebeurd op advies van de politie. Voorlopig kan niemand naar binnen of naar buiten.

De boeren willen verantwoordelijk gedeputeerde Peter Drenth spreken, maar de politie heeft de provincie geadviseerd om de demonstranten niet binnen te laten. Ze mogen hun trekkers wel parkeren op de Markt voor het Provinciehuis. Daar zijn bankjes en andere obstakels weggehaald.

Commissaris van de Koning John Berends zou de boeren eventueel buiten willen toespreken. Drenth is niet aanwezig volgens de provincie.