Provinciebestuur Flevoland tevreden met vonnis

Gedeputeerde Harold Hofstra van de provincie Flevoland is opgelucht over het vonnis van de rechtbank in de zaak rond het afschieten van edelherten. „We gaan met vertrouwen de komende winter in.”

Het afschieten van 1830 edelherten in de Oostvaardersplassen is volgens het provinciebestuur noodzakelijk om een grootschalige sterfte in de winter zoals afgelopen jaar te voorkomen. In juli nam de provincie het volgens Hofstra ‘historische besluit’ om het beheer aan te pakken. „Het idee van ‘we zien wel hoe het loopt’ hebben we laten varen.” Naast het afschieten gaat Staatsbosbeheer mogelijk bijvoeren komende winter. „Alleen als de nood daar is.”