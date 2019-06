Provincie verwacht meer van Tata

Het provinciebestuur van Noord-Holland ziet de verbeteringsplannen van Tata Steel als een begin. Gedeputeerde Adnan Tekin verwacht dat het staalbedrijf in IJmuiden nu ook snel een milieuplan opstelt ’‘met concrete maatregelen die aansluiten bij onze omgevingsvisie en verscherpte leefbaarheidsnormen die we gaan hanteren’‘.

Tekin vindt het wel ’‘heel goed’‘ dat Tata een plan heeft opgesteld om de hinder voor omwonenden aan te pakken. De omgeving heeft volgens hem behoefte aan duidelijkheid over wat er op korte en lange termijn gaat veranderen. ’‘Maar ik mis wel de concreetheid en handelingsperspectief.’’

In het provinciehuis in Haarlem is het laatste woord over Tata Steel nog niet gezegd. Diverse partijen in Provinciale Staten willen snel opheldering over de uitstoot van schadelijke stoffen vanaf het terrein van Tata en partnerbedrijf Harsco, dat restproducten verwerkt. Ook Tweede Kamerleden zijn kritisch over de gang van zaken rond het bedrijf.