Provincie Utrecht steunt verbreding Rijnbrug

De provincie Utrecht draagt 28,8 miljoen euro extra bij voor de verbreding van de Rijnbrug tussen Rhenen en Kesteren. Dat hebben Provinciale Staten maandag besloten.

Op de bestaande pijlers wordt voor 2025 een nieuwe brug gelegd met tweemaal twee rijstroken en aan weerszijden een fietspad. De verbreding moet een einde maken aan de files op en bij de brug.

De brug, in totaal ruim 27 meter breed, is begroot op 86 miljoen euro. Ook de provincie Gelderland en de regio’s FoodValley en Rivierenland betalen mee. Eerder stelde Utrecht al 10 miljoen beschikbaar.

Provinciale Staten hebben meer geld over voor een fietstunnel onder de provinciale weg N233 tussen Rhenen en Achterberg, een kilometer van de brug. Van de benodigde 10 miljoen zouden de provincie en de gemeente Rhenen elk 5 miljoen ophoesten. Besloten is nu dat Rhenen 3 miljoen betaalt, de provincie 7 miljoen.

Met nadruk is in het besluit opgenomen dat de N233 een zogeheten gebiedsontsluitingsweg blijft. Onderzoek wijst uit dat vooral regionaal verkeer van de weg gebruik maakt. In de regio bestaat echter de vrees voor veel sluipverkeer tussen de A12 (Utrecht-Arnhem) en de A15 (Gorinchem-Nijmegen) langs Veenendaal.

Verkeersdruk

De SGP drong aan op een verkennend onderzoek naar toekomstige grootschalige infrastructurele aanpassingen, zoals een nieuwe vaste oeververbinding elders. „Voorkomen moet worden dat tijdverlies gaat ontstaan als in de toekomst die verbinding toch nodig blijkt. Ook de vernieuwde Rijnbrug kan ná 2030 de te verwachten verkeersdruk niet aan.” De ingediende motie kreeg echter onvoldoende steun.