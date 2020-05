Provincie Utrecht onderzoekt reisgedrag in corona-tijd

De provincie Utrecht onderzoekt het effect van de corona-maatregelen op het reisgedrag van de inwoners. Er is nu ruim een kwart minder verkeer op de weg in Utrecht dan anders. Het gebruik van het openbaar vervoer in de provincie is gedaald naar circa 10 procent.

In de enquête worden vragen gesteld naar de ervaringen met thuis werken en thuis studeren. “De afgelopen jaren waren veel van onze inspanningen erop gericht om mensen bewuster om te laten gaan met mobiliteit. Thuiswerken wordt gepromoot om de Utrechtse wegen, het openbaar vervoer en het milieu te ontlasten. Nu doen veel inwoners hiermee op grote schaal ervaring op”, aldus de provincie. “Daarom is het uitgerekend nu interessant om te bekijken hoe dit beleefd wordt en of men verwacht blijvend anders te werken, te vergaderen, te leren en sociale contacten te onderhouden.”

De veiligheid van het regionaal openbaar vervoer krijgt in het onderzoek bijzondere aandacht. De provincie is zeer benieuwd naar welke maatregelen van de provincie en de vervoerders U-OV en Syntus Utrecht volgens de Utrechtenaren nodig zijn om de overgang naar ‘normaal’ gebruik van de bussen en trams mogelijk te maken.

Voor een zo compleet en betrouwbaar mogelijk beeld zoekt de provincie naar meer deelnemers aan de enquête. De vragenlijst kan tot en met 26 mei worden ingevuld op www.moventem.nl/utrecht.