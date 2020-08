Provincie Utrecht lanceert druktemonitor voor recreanten

Recreanten en toeristen kunnen bij hun bezoek aan de provincie Utrecht voortaan zien hoe druk het is in de recreatiegebieden, stadscentra en horeca. De provincie heeft daarvoor de website druktemonitorutrecht.nl online gezet.

Daarop kunnen bezoekers vooraf controleren hoe druk het ergens is en waar rustige alternatieven beschikbaar zijn.

De Utrechtse gedeputeerde Arne Schaddelee zegt met de druktemonitor te willen bijdragen aan de spreiding van de drukte, „zodat bezoekers veilig kunnen genieten van al het moois dat onze provincie te bieden heeft”. Ook hoopt hij dat toezichthouders hierdoor minder vaak hoeven in te grijpen.

Betrokken ondernemers, beheerders van natuur- en recreatiegebieden, binnensteden en handhavers houden de informatie op de kaart actueel. Zij geven enkele keren per dag door hoe druk het in hun omgeving is.