Provincie Utrecht: geldproblemen bij gemeenten

Veel van de 26 gemeenten in de provincie Utrecht staan financieel onder druk. De provincie wil met de regering in gesprek over extra geld. Dat meldt het bestuur van de provincie Utrecht dinsdag.

Utrecht heeft een brief geschreven aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Financiën. Daarin staat dat gemeentebegrotingen in de provincie „met grote moeite sluitend zijn gemaakt”.

„Ondanks dat geen enkele gemeente in de provincie onder preventief toezicht hoeft te worden gesteld, geeft de beoordeling van de begrotingen een duidelijke verslechtering van de financiële situatie bij veel Utrechtse gemeenten te zien”, aldus verantwoordelijk gedeputeerde Robert Strijk.

De geldproblemen komen onder meer doordat inkomsten uit het gemeentefonds, afkomstig van het Rijk, tegenvallen. Daarnaast vallen de lasten binnen het sociaal domein, zoals bijvoorbeeld jeugdzorg en schuldhulpverlening, hoger uit dan eerder begroot.

Met deze „noodkreet” zegt de provincie zich aan te sluiten bij andere provincies die eerder vergelijkbare oproepen deden.