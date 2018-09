Provincie stelt verplaatsing brug Middelburg uit

De opknapbeurt van de Stationsbrug over het Kanaal door Walcheren in Middelburg is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Het provinciebestuur van Zeeland ligt in de clinch met de aannemer over de prijs van de opknapbeurt.

Nu onlangs bekend werd dat er giftig chroom-6 in de brug zit, vraagt de aannemer miljoenen meer voor de klus. Het provinciebestuur en de aannemer moeten daarom terug naar de onderhandelingstafel.

De Stationsbrug in de Zeeuwse hoofdstad zou komende maandag worden afgesloten voor verkeer en de woensdag daarop in zijn geheel worden vervoerd naar Krimpen aan den IJssel voor een grondige renovatie. Die hele operatie is door verkeersgedeputeerde Van der Maas (SGP) afgeblazen.

Miljoenen

De brug blijft dus voorlopig gewoon op zijn plaats, zo maakte het provinciebestuur bekend. In de vergadering van Provinciale Staten meldde Van der Maas vrijdag dat hij „op de noodknop” moest drukken. Omdat is ontdekt dat de brug is geschilderd met verf waarin het schadelijke chroom-6 zit, vraagt aannemer Hollandia in Krimpen plotseling fors meer voor de renovatie.

Het zou volgens Van der Maas om miljoenen euro’s gaan. Naast het opknappen van de draaibrug moet namelijk volgens de aannemer nu ook een kostbare sanering plaatsvinden om het chroom-6 te verwijderen.

De draaibrug zou in zijn geheel worden opgeknapt (inclusief het draaimechanisme) en ook opnieuw worden geschilderd. Maar door de aanwezigheid van chroom-6 in oude verflagen kunnen die er nu niet zonder meer af worden gestraald. Dat zou schadelijk zijn voor mens en milieu. Het giftige spul kan trouwens ook bij slijp- en boorwerkzaamheden vrijkomen.

Van der Maas zegt desgevraagd dat hij niet anders kon dan de verplaatsing van de brug uitstellen, omdat anders zijn onderhandelingspositie tegenover Hollandia zwakker zou worden. „Als de brug eenmaal in Krimpen ligt, geef je de aannemer als het ware carte blanche. Ik moest dus wel op de rem trappen, hoe vervelend dat ook is.”

Nieuwbouw

De Staten reageerden gisteren onaangenaam verrast. Verschillende fracties opperden om nu eens goed te kijken naar de mogelijkheid om de zeventig jaar oude brug te vervangen door een compleet nieuw exemplaar. Die optie zou nu weleens voordelig kunnen uitpakken, klonk het. Van der Maas had daar op zich wel oren naar, maar wees erop dat ook dan de oude brug nog steeds gesaneerd dient te worden.

Ook riepen Statenleden tijdens de vergadering op om onafhankelijke, externe experts goed te laten kijken naar de berekeningen van Hollandia voor de saneringsoperatie.

Tegenvaller

Van der Maas zegt geschrokken te zijn van de financiële tegenvaller. „Een halfjaar voorbereidingstijd wordt nu noodgedwongen tenietgedaan”, vertelt hij. „De tijdelijke noodbrug was al aangelegd en ook de drijvende bok die de brug zou wegtakelen lag al klaar in het kanaal. Dit is een behoorlijke teleurstelling.”