Provincie: Scherpenzeel beter af bij fusie met Barneveld

Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn niet overtuigd dat Scherpenzeel op termijn een zelfstandige, krachtige gemeente kan blijven. Als de gemeenteraad op 9 juli instemt met de financiële meerjarenvisie van het college van Scherpenzeel, beginnen GS een herindelingsprocedure voor een fusie met Barneveld.

Zo’n 1.6 miljoen euro per jaar kosten de maatregelen die burgemeester en wethouders in hun ‘kadernota’ hebben aangekondigd om een zelfstandig Scherpenzeel overeind te kunnen houden. „Wij zetten grote vraagtegens bij de financiële houdbaarheid op langere termijn van deze extra investeringen én bij de effecten daarvan op de bestuurskracht van Scherpenzeel”, hebben GS vanochtend laten weten aan de colleges van Scherpenzeel en Barneveld.

Gedeputeerde Jan Markink: „Gemeenten hebben er de afgelopen jaren veel en zware taken bij gekregen, die een sterk bestuur vragen. Ik kan zien dat dit college keihard heeft gewerkt aan een manier om de ambities waar te kunnen maken: een sterk dorp in een sterke gemeente. En dat willen wij ook. Alleen zien wij meer heil in een herindeling: de energie die vrijkomt kan dan in die ambities gestopt worden en niet in de eigen zelfstandigheid. Op die manier is Scherpenzeel ook over tien jaar en nog langer een sterk dorp.”

Het college van Scherpenzeel richtte zich volgens Markink de afgelopen maanden te eenzijdig op behoud van zelfstandigheid. „In verschillende gesprekken hebben wij erop aangedrongen dat er een goede vergelijking moest komen tussen de scenario’s zelfstandigheid en herindeling met Barneveld. In de kadernota ontbreekt deze nagenoeg. Daarmee stelt het college de gemeenteraad en de bevolking niet in staat om een echt onderbouwde afweging te maken.”

Henk Brons (Gemeentebelangen Scherpenzeel), voorzitter van de grootste fractie in de Scherpenzeelse gemeenteraad, verweet GS woensdagochtend in een persbericht al bij voorbaat „een regenteske houding, zonder oog voor de democratische meerderheid”. Een inwonerspeiling vorig jaar wees uit dat driekwart van de Scherpenzelers zelfstandig wil blijven. „Draagvlak onder de inwoners van Scherpenzeel én Barneveld is namelijk de basis voor een herindelingsprocedure (van onderaf)”, aldus Brons. Een meerderheid van de raad, de collegepartijen GBS en SGP, is tegen herindeling. De andere fracties, CDA, ChristenUnie en Pro Scherpenzeel, willen juist een fusie met Barneveld, in het belang van de Scherpenzelers, meldden ze dit voorjaar aan GS. „Want bij een zelfstandig Scherpenzeel gaan onze inwoners meer betalen, ze krijgen daar minder voor terug en een stabiele toekomst van onze gemeente blijft even onzeker.”